Москва, 13 июля, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Видовой документальный фильм «Горы» снят с прицелом на нечто большее, нежели просто демонстрация красивых пейзажей. Не потому, что в ней есть попытка отыскать спрятанный в этой тематике психологический контекст, но потому, что художественно он выстроен как своего рода горная симфония, концерт, предлагающий зрителю слушать музыку гор, а не только любоваться впечатляющими видами. Фильм, который сняла австралийский режиссер Дженнифер Пидом, обсуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Теткин.

Цитата из к/ф «Горы». Реж. Дженнифер Пидом. 2017. Австралия Палатка альпинистов

Сочетание классической музыки с современной создает медитативный эффект, а специфическое визуальное впечатление создается подвижной камерой, которая в картине доминирует. Монтаж при этом динамичен, и в сочетании с динамичной же музыкой напоминает о главной прелести подобных фильмов — посмотреть на мир не только с высоты птичьего полёта, но своего рода «заоблачным» взглядом бога.

За время картины, длящееся около часа, можно увидеть и все горы мира, и впечатляющее документальное кино, где ничто не взрывается и никто не стреляет.

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