Киев, 10 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Киев захотел восстановления сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики, сообщает 10 июля украинская газета «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По информации издания, руководитель минэнерго Украины Игорь Насалик направил в Росатом письмо с предложением провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

В письме украинский министр отметил имеющиеся между странами перспективы сотрудничества и даже предложил совместный проект по созданию на территории Украины производства топливной компании Росатома ТВЭЛ.

Напомним, все украинские атомные электростанции спроектированы и построены в расчете на ядерное топливо российского производства.

На данный момент СМИ Украины и представители власти сообщают о массовом переезде специалистов украинской сферы атомной энергетики в Россию.