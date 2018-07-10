Киев, 10 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. 12 июля Верховная Рада может внести изменения в закон о Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые позволят увеличить состав комиссии до 16 человек, а также включить в её состав 14 кандидатов, которые ранее прошли процедуры проверки на соответствие должности. Об этом 10 июля в кулуарах Рады заявила представитель президента Украины в парламенте депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

«Думаю, будут вноситься изменения в закон о Центральной избирательной комиссии, чтобы не начинать этот процесс. Я напоминаю, что все произошло в рамках закона, все произошло в соответствии Конституции, в соответствии закону о выборах в ЦИК… Все кандидаты прошли проверку… Никто не будет уменьшать количество. Все кандидаты достойные, все соответствуют качественным характеристикам и профессиональным требованиям. Никто этого не оспаривает и не опротестовывает», — сказала Луценко.

По ее словам, 12 июля Рада может утвердить новый состав ЦИК.

«Думаю, до четверга этот вопрос будет решен… Мы за здоровый диалог, мы за полное обновление ЦИК. Президент в соответствии со ст. 6 закона о ЦИК внес представление на 14 кандидатов, которые представляют почти все фракции и группы парламента, кроме «Оппозиционного блока». Напомню, ему предлагали внести свою кандидатуру. В свое время «Оппозиционный блок» отказался… Думаю, процесс будет разблокирован, решение найдется и у нас будет обновленная ЦИК в четверг», — прогнозирует Луценко.

Как сообщалось, 9 июля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что ряд депутатов инициировали изменение количественного состава ЦИК в законе о Центральной избирательной комиссии Украины.

«Таким образом, в сессионном зале мы сможем рассматривать все предложения, которые поданы… без дилеммы 14 или 13? Увеличение количества членов ЦИК — соответственно, появляется квота для 14 кандидатов, то есть для всех тех кандидатов, которые были поданы президентом Украины в Верховную Раду», — сказал Парубий.

Напомним, 23 января 2018 года президент Украины Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК.

Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Андрея Евстигнеева, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову. 5 февраля президент внес в Раду представление на 14 членов ЦИК. Согласно законодательству, в состав ЦИК входит 15 членов, полномочия двоих все еще продолжаются, таким образом, Рада должна назначить только 13 членов Центризбиркома.