Вашингтон, 10 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что приготовил «небольшой подарок» для президента России Владимира Путина, который намерен вручить ему на встрече в Хельсинки, передаёт телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Подробностей о том, что представляет из себя подарок, глава Белого дома раскрывать не стал, отметив, что это станет известно после того, как он вручит его российскому лидеру.

Во время общения с журналистами перед вылетом в Брюссель Дональд Трамп также заявил, что не считает Владимира Путина врагом, а, скорее, видит в нём соперника. При этом он выразил мнение, что встреча с президентом России будет «самой лёгкой» для него из всех запланированных в рамках поездки в Европу.

Напомним, переговоры президентов России и США должны состояться 16 июля в столице Финляндии.