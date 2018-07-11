Лондон, 11 июля, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Знаменитый автор графических романов Алан Мур очень не любил викторианство. Настолько не любил, что после яростного поношения его в своем творчестве к третьему тому «Лиги выдающихся джентльменов» оно ему совершенно надоело. О третьем томе «Лиги», который называется «Столетие», рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

(сс) Fimb Алан Мур

Действие «Столетия» начинается в конце Викторианской эпохи — в 1910 году, когда после смерти королевы готовится коронация наследника. В этом романе Мур, попрощавшийся с Викторианской эпохой, остался верен прежнему своему методу смешения дискурсов, и «Столетие» все так же наполнено придуманными героями и реальными историческими персонажами, выступающими с неожиданной для читателя стороны. Свою «Лигу» Мур полностью выстроил на играх с альтернативной историей, альтернативной географией и альтернативной поп-культурой, но третий том романа сконструирован уже на бескрайних экспериментах. Тут и хиппи-фашизм в США, где президентское кресло занял шоумен Макс Фостер, отправляющий в концлагеря «слишком нормальных» соотечественников; и страх бессмертных утратить контакт с изменчивой эпохой; и, самое главное, сложная связь фантазии и реальности, вымысла и повседневности.

Один из персонажей задается вопросом, не отражает ли магический ландшафт реальный мир, и не потому ли в нем так страшно. Сам же этот персонаж задает свой вопрос из мира, полного смешения вымысла и реальности, в котором сотрудники британской разведки для вербовки супергероев используют подкуп и шантаж, а «Наутилус» угрожает Пакистану ядерными ракетами. И получается, что никакого «на самом деле» не существует, а две части целого неразделимы.

Читайте статью Конец викторианства и британское поле экспериментов в комиксах и другие статьи Василия Владимирского о современном искусстве.