Париж, 10 июля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Bugatti анонсировал новый гиперкар Divo, стоимость которого составляет €5 млн ($5,8 млн), об этом 10 июля сообщил портал Motor1.

David Villarreal Fernández Логотип Bugatti

Автомобиль назван в честь знаменитого гонщика Альберта Диво, который в 20-х годах XX века дважды выигрывал гонку Targo Florio на автомобиле Bugatti. Divo построен на платформе Chiron, мощность его двигателя составляет 1479 л.с. Отмечается, что несмотря на общее шасси кузов автомобиля будет полностью отличаться от кузова Chiron. Широкой публике новый гиперкар покажут 24 августа на мото-шоу Quail, которое пройдёт в Калифорнии (США). Всего будет выпущено 40 таких автомобилей.

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Напомним, ранее в сеть было выложено видео, в котором было показано, как владелец гиперкара Bugatti Veyron Vitesse WRC разогнал его на раллийной трассе до 250 км/ч, а впоследствии решить продемонстрировать возможности автомобиля в дрифте.