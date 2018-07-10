Уход Джонсона не изменит отношений между Лондоном и Москвой?
Москва, 10 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Перемен в отношениях между Россией и Великобританией скорее можно было ожидать от прежнего министра иностранных дел Соединённого Королевства, нежели от нового, считает политолог, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя смену руководства главного внешнеполитического ведомства Британии.
«Изменений я никаких не ожидаю, — сказал Черняховский. — Скорее я бы увидел их от Джонсона в силу его экстравагантности и готовности идти на ссоры с Евросоюзом. Новый министр абсолютно послушный господствующему тренду. Что тут может измениться? Отношения могут улучшиться, когда Британия увидит, что ей плохие отношения с РФ явно невыгодны».
Кроме того, Черняховский добавил, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном нужно, чтобы во главе Британии стояли люди, выражающие некий совокупный национальный интерес Британии, а не только лондонского Сити.
«Мэй — антинациональный лидер Британии», — констатировал Черняховский.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.
Комментируя его уход, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала:
«Нам не удалось прийти к согласию в вопросе о том, как нам наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность итогам референдума (о выходе страны из Евросоюза — прим. ИА REGNUM )».
Сам Джонсон в письме к Терезе Мэй заявил, что страна теряет свои шансы на изменения к лучшему посредством выхода из состава Европейского союза. По его мнению, британские власти упустили свои возможности на переговорах, и теперь Лондону, очевидно, придётся смириться с навязываемыми ЕС нормами, не имея возможности повлиять на них».