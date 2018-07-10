Москва, 10 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Перемен в отношениях между Россией и Великобританией скорее можно было ожидать от прежнего министра иностранных дел Соединённого Королевства, нежели от нового, считает политолог, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя смену руководства главного внешнеполитического ведомства Британии.

Chatham House Борис Джонсон

«Изменений я никаких не ожидаю, — сказал Черняховский. — Скорее я бы увидел их от Джонсона в силу его экстравагантности и готовности идти на ссоры с Евросоюзом. Новый министр абсолютно послушный господствующему тренду. Что тут может измениться? Отношения могут улучшиться, когда Британия увидит, что ей плохие отношения с РФ явно невыгодны».

Кроме того, Черняховский добавил, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном нужно, чтобы во главе Британии стояли люди, выражающие некий совокупный национальный интерес Британии, а не только лондонского Сити.

«Мэй — антинациональный лидер Британии», — констатировал Черняховский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

Комментируя его уход, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала:

«Нам не удалось прийти к согласию в вопросе о том, как нам наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность итогам референдума (о выходе страны из Евросоюза — прим. ИА REGNUM )».

Сам Джонсон в письме к Терезе Мэй заявил, что страна теряет свои шансы на изменения к лучшему посредством выхода из состава Европейского союза. По его мнению, британские власти упустили свои возможности на переговорах, и теперь Лондону, очевидно, придётся смириться с навязываемыми ЕС нормами, не имея возможности повлиять на них».