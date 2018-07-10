Чебоксары, 10 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 10 июля, энергетики отмечают знаковую дату. 40 лет назад в этот день заработало открытое распределительное устройство Чебоксарской ГЭС ОРУ 500/220 кВ. Сегодня ОРУ остаётся самой крупной подстанцией в энергетической системе Чувашии и связывает энергосистемы Центральной части России и Урала. Подстанция была построена на два года раньше всесоюзной стройки — Чебоксарской ГЭС. ОРУ проектировалось с «тройным запасом», что позволило все эти годы обеспечивать бесперебойное распределение электроэнергии. Как и Чебоксарская ГЭС, которая доказывает свою безопасность и надёжность, хотя до сих пор эксплуатируется на непроектном уровне (63 метра вместо 68), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheges.rushydro.ru Вид на ОРУ и Чебоксарскую ГЭС

ИА REGNUM Распредустройство

ИА REGNUM Идёт ремонт и модернизация

Энергетики организовали пресс-тур на «юбилейное» ОРУ, которое является режимным объектом. Подстанция была запущена на два года раньше Чебоксарской ГЭС. Участник пуска, замначальника оперативной службы гидроэлектростанции Владимир Черногубов пояснил, что досрочный ввод распределительного устройства в работу был необходим в связи с ускоренным сооружением воздушных линий ВЛ-500 кВ «Урал-Центр» (северный транзит). Сегодня сюда «заведены» практически все высоковольтные линии (220 кВ) в Чувашии, а сама подстанция является самой крупной в республике.

ОРУ имеет стратегическое значение для энергосистемы России.

«Выполняет две важнейшие функции. Во-первых, участвует в перетоках электроэнергии между Центром европейской части России и Уралом, обеспечивая тем самым надежную работу единой энергетической системы страны. Во-вторых, через него Чебоксарская гидростанция снабжает энергией Чувашию и Марий Эл. С гидроэлектростанции открытое распредустройство связано тремя воздушными переходами напряжением 500 кВ и двумя — напряжением 220 кВ», — говорит директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков.

ИА REGNUM Вадим Бардюков

Подстанция также помогает регулировать дефицит и избыток электроэнергии в системе. По словам Владимира Черногубова, ОРУ проектировалось и строилось «с тройным запасом», что позволяет бесперебойно работать уже четыре десятилетия. Но реконструкция, ремонт и модернизация проводятся регулярно: сейчас по программе комплексной модернизации ПАО «РусГидро» на ОРУ 500/220 кВ идет реконструкция оборудования. Вместо устаревших масляных выключателей устанавливают современные элегазовые. К настоящему времени заменено пять из 13 выключателей, завершить работы планируется в 2019 году.

ИА REGNUM Проверка масла

ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская ГЭС — последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени станция эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища — 63 м. Напомним, энергетики вместе с Чувашия отстаивет позицию, что временный, непроектный уровень в 63 метра обрекает Волгу на экологическую катастрофу, лишает нормального судоходства, грозит экстремальным паводком и чрезвычайным маловодьем, сохраняет дефицит электроэнергии и качественной питьевой воды.