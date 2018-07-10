Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тысяч рублей к 2024 году автоматическим образом, просто в силу получения Пенсионным фондом доходов от размещения средств и в силу экономического роста, сказал во вторник, 10 июля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя заявление министров об увеличении размера средней пенсии до 20 тысяч рублей к 2024 году.

Пенсия

9 июля, выступая в рамках парламентских слушаний на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал «значительный рост» пенсий неработающим пенсионерам, до 20 тысяч рублей к 2024 году.

С аналогичным обещанием выступил и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он отметил, что запланированное на 2019 год повышение средней ежемесячной пенсии на 1 тысячу рублей уже заложено в бюджет.

«Логика процесса повышения размера пенсий строится так. Пенсионный фонд размещает средства на относительно выгодных условиях, но без большого риска. Доходность от этого размещения должна как минимум превышать уровень инфляции. Другими словами, на уровень инфляции пенсии должны индексироваться абсолютно автоматически.

Другим источником роста пенсий должен быть экономический рост в стране. Растут доходы граждан, а, значит, и их отчисления в Пенсионный фонд.

Все это — не суперзадачи, для их решения от правительства не требуется никакого героизма. Все это должно достигаться автоматически. Но, судя по заявлениям министров, в правительстве считают, что экономического роста в стране в ближайшие годы не будет».