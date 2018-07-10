Ярославль, 10 июля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Двор на Красноэховской улице в Переславле Ярославской области, где по проекту «Решаем вместе» в 2017 году построили основание под хоккейную коробку, по-прежнему не благоустроен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Двор на Красноэховской

Установленные лавочки и урны пропали, а жители сажают вокруг корта картошку и кабачки.

Напомним, в 2017 году в этом дворе по проекту «Решаем вместе» было построено основание под хоккейную коробку, установлены три лавочки и три урны. Администрация города отчиталась перед проектным офисом о завершении работ и подала документы на оплату. Однако проектом не было предусмотрено благоустройство территории после строительства, и жители обнаружили после ухода подрядчика, что двор завален ветками, кучами грунта и вывороченными бетонными плитами.

Ситуацию во дворе взяло на контроль региональное отделение ОНФ. Фронтовики приезжали в Переславль, и представители администрации города обещали, что будет выполнен водоотвод, а также заасфальтирована площадка внутри хоккейной коробки, будут покрашены борта, сделаны дорожки, по которым можно будет подходить к спортивному объекту. Также во дворе провели собрание, на котором жители проголосовали за вхождение в программу «Решаем вместе» на 2018 год. Эту информацию передали в ОНФ весной 2018 года в качестве обещания, что двор будет, наконец, благоустроен.

Однако по итогам отбора в программу «Решаем вместе» двор на Красноэховской улице в список объектов для реализации в 2018 году не попал. В этом году только отсыпали песком края хоккейной коробки. Водоотвод не сделан, поскольку оказалось, что в предполагаемом месте для рытья водоотводной канавы проходят газовые сети. Дорожки не проложены, а установленные лавочки и урны исчезли. Более того, на днях во дворе установили новую трансформаторную будку, вырыли канаву, из которой сейчас торчат провода. Место работ не огорожено, информационного щита нет. В итоге двор напоминает поле битвы. Снова кучи, грязь и зыбучие пески.

По информации от регионального отделения ОНФ, фронтовики вскоре снова приедут с визитом в Переславль и пригласят во двор на Красноэховской улице представителей администрации Переславля-Залесского.