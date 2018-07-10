Киев, 11 июля, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Согласование Советом ЕС очередного кредита на сумму 1 млрд евро, предоставляемого Украине, вызвало большой энтузиазм в верхах, который, впрочем, поддержали далеко не все. Что происходит в отношениях Украины и Евросоюза, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

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Решение Совета ЕС поспешили представить в выгодном свете Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, а вот народный депутат Евгений Рыбчинский напомнил, что последний транш из второго пакета т.н. макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро Украине так и не выплатили. Причина — отказ снять мораторий на экспорт леса-кругляка.

«Сознательные украинцы стали на защиту своего стратегического богатства, — сказал Рыбчинский. — Благодаря этой защите только за прошлый год экспорт украинской мебели вырос на 36,3%. Мы должны, наконец, избавиться от позорного статуса сырьевого придатка и начать защищать национальные интересы Украины и интересы национального товаропроизводителя».

Кроме того, в конце июня Верховная рада ратифицировала соглашение с «Северной экологической финансовой корпорацией», согласно которому Украина получит кредит на 30 млн евро под 3,41% годовых на 15 лет. Средства направляются на улучшение энергоэффективности украинских вузов, на этот же проект будет направлено ещё 160 млн евро, из которых 30 млн выделяются из украинского бюджета, 10 — из фонда Е5Р и самая крупная часть, 120 млн, из Европейского инвестиционного банка. А Международная финансовая корпорация и Госсекретариат Швейцарии по экономике направят Украине еще $1,8 млн долларов на правовые реформы по обеспечению энергоэффективности.

Что еще происходит по линии Украина — ЕС, читайте в статье: Люди убегают! Минус украинец каждые 30 секунд: обзор «евроинтеграции»

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