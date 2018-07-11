Ярославль, 11 июля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. «Зеленое масло» — захороненные в советское время отходы сажевого завода — попадает в Волгу. Об этом заявил в своем видеоблоге житель Ярославля Александр Торопов. Следы протечек масла в реку он обнаружил в районе Юбилейного моста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео Александра Торопова «Зеленое масло» просачивается в Волгу

Химические отходы находятся под землей. В советское время была построена, а позднее реконструирована дренажная система. Она должна задерживать грунтовые воды, которые смешиваются с маслом. Однако эта смесь попадает в Волгу — рассказал и показал Александр Торопов на видео, размещенном на его странице в Facebook. Он снял жидкость радужного цвета, которая просачивается в районе захоронения «зеленого масла». Кроме того, там же находится насосная станция, которая должна откачивать излишки грунтовых вод.

Съемки были сделаны на правом берегу Волги у Юбилейного моста. Здесь была территория старого сажевого завода. Там, где мы с вами стоим, есть емкость, которая закопана в землю, в ней как раз собирались отработанные зеленые масла — или я не знаю, как это правильно называется, но вонь от них страшная… Когда емкость переполняется, эти излишки с содержанием зеленых масел откачивает насосная станция», — рассказывает Александр Торопов зрителям видео, которое он разместил на своей странице в Facebook.

Торопов предположил, что откачка смешанных с маслом грунтовых вод происходит напрямую в коллектор, выпуск которого в Волгу находится поблизости. Такой вывод он сделал в связи с цветом и запахом вытекающей из трубы жидкости.

Эта станция вроде бы качает не сами «зеленые масла», а дождевые воды, которые накапливаются в поврежденном резервуаре с маслами, но они же все равно перемешиваются, иначе не может быть. И вот эта труба, которую я показал, из насосной идет сквозь пруд прямиком в канализацию. По трубе от насосной станции откачанная жидкость поступает в канализацию и течет в Волгу, бурлит, там запах просто неимоверный, с пяти метров начинает нос драть, запах жидкостей, которыми мы чистим газовые плиты, ванну», — говорит он.

ИА REGNUM направило официальный запрос в Волжскую природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать эту съемку. Официальный ответ никакой ясности в ситуацию не внес. Прокуратура написала, что проводила проверки по данному коллектору ранее.

«По итогам принятых мер прокурорского реагирования решением суда организация, осуществляющая сброс загрязненных сточных вод из коллектора в районе Юбилейного моста г. Ярославля, обязана принять меры по нормативной очистке сбрасываемых загрязненных стоков», — говорится в ответе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Что за организация сбрасывает загрязняющие вещества, попадает ли в коллектор «зеленое масло» и почему решение суда не исполнено, в природоохранной прокуратуре не пояснили.