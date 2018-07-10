Астана, 10 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. По итогам 2017 года товарооборот между Казахстаном и Швейцарией увеличился на 14%, до $3 млрд, сообщили 10 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Mid.gov.kz Подписание совместного заявления между Казахстаном и Швейцарией

Глава ведомства Женис Касымбек заявил, что Швейцария является для Казахстана важным стратегическим и торгово-экономическим партнером в Европе.

Делегация из Швейцарии во главе с председателем департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоxанном Шнайдер-Амманном посетила Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Берне состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Швейцарии. Стороны отметили, что Астана и Женева вносят вклад в урегулирование международных конфликтов путем предоставления площадок для диалога.