Рим, 10 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Несколько ливийских племен готовы объявить джихад Италии, сообщает Il Giornale во вторник, 10 июля, со ссылкой на несколько ливийских источников. Эти тенденции авторы связывают с планами Италии остановить поток мигрантов через Ливию в Италию.

Джихад

По данным Defence News, на которые ссылается издание, в последнее время увеличилось число нападок на итальянские власти со стороны телеканалов, контролирующихся главнокомандующим ливийской армии Халифой Хафтаром, который, в свою очередь, «пользуется поддержкой Парижа».

Эти средства массовой информации регулярно напоминают своим зрителям о «фашистской и колониальной» сущности Италии 1930-х годов, отмечает издание. В Ливии уже несколько раз публично сжигали итальянские флаги, а представители нескольких племен публично призвали начать джихад.

Недовольство фельдмаршала может быть вызвано как переговорами Италии и правительства Ливии о совместном решении вопроса о нелегальной миграции, так и планами итальянского министерства обороны увеличить в рамках этой совместной работы присутствие в Ливии. Иностранная армия не появится в Ливии под предлогом решения вопроса о миграции, заявил Хафтар.

Представители Италии говорят, что у них нет планов размещать военные базы в Ливии, но это не мешает дальнейшей эскалации настроений со стороны части племен и тех СМИ, которые контролирует Хафтар, резюмирует издание.