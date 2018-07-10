Баку, 10 июля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил свой первый международный визит после официального вступления в должность. Турецкий лидер прибыл 10 июля в Азербайждан, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

«10 июля после завершения встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган, одержавший 24 июня победу по итогам голосования на президентских выборах, посетит после инаугурации Азербайджан и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

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