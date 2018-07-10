Брюссель, 10 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Македония сможет стать 30-м членом НАТО при условии, что выполнит обязательство по переименованию в Республику Северная Македония, заявил 10 июля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Darko Dozet Граффити на улицах Нови-Сада во время бомбардировок НАТО в Югославии

«Я ожидаю, что после соглашения по поводу названия в прошлом месяце, мы решим пригласить Скопье начать переговорный процесс по членству», — сказал он.

Столтенберг добавил, что объявление о начале переговорного процесса будет сделано во время встречи лидеров стран-членов НАТО, которая пройдет 11−12 июля в Брюсселе.

Напомним, соглашение о переименовании было подписано 17 июня главами МИД Македонии и Греции. Предполагается, что эта договоренность станет завершающей в споре между Афинами и Скопье и открывает для Македонии путь к членству в НАТО и ЕС, которому многие годы препятствовала Греция.