Москва, 10 июля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Четвертый раз за последние три месяца фьючерс Brent пытается приблизится к уровню $80 за баррель. 10 июля в первой половине дня фьючерс Brent вплотную подошел к $79. за баррель рост составил более 1%. Причины роста цен на нефть остаются прежними — это ожидания обострения ситуации вокруг Ирана, в ноябре европейские страны должны полностью прекратить импорт иранской нефти. Рынок может потерять около 2−3 млн баррелей нефти в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сможет ли Саудовская Аравия заместить иранские баррели — вопрос остается открытым. Пока «Арамко», крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии, обещала нарастить добычу в июле на 700−800 тыс. баррелей и довести общий уровень добычи в стране до рекордных цифр 10 800 или 10 900 тыс. баррелей в сутки. Любопытно, что рынок не отреагировал ни на заявления «Арамко», ни на призывы американского президента Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу на 2 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Пока фьючерс Brent медленно, но уверенно идет вверх. Этого не скажешь про фьючерс WTI, который в последние дни заметно отстает, спрэд между двумя фьючерсами снова начал расти, сейчас составляет $4? 7. Причина слабой динамики WTI в росте запасов нефти, об этом на прошлой неделе сообщило минэнерго США и в росте количества активных буровых. По данным Бейкер Хьюс за неделю общее число активных нефтяных буровых в США увеличилось на пять штук до 863.

«Данные минэнерго США выйдут 11 июля, а Бейкер Хьюз опубликует свою статистику 13 июля. Если и на этой неделе статистика в США будет показывать рост запасов и буровых, то спрэд между двумя фьючерсами продолжит расширяться», — отметил Богданов.

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