Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. На время проезда официальных делегаций к стадиону «Санкт-Петербург» 10 июля спецслужбы будут приостанавливать движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом водителей предупредила компания «Магистраль Северной Столицы» («МСС»), управляющая ЗСД.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Напомним, матч ½ финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии начнется в о вторник, в 21:00 мск. На игре намерены присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп с королевой Матильдой, а также другие высокопоставленные иностранные гости.

«В связи с проведением полуфинального матча Чемпионата мира по футболу прогнозируется повышенная транспортная нагрузка на магистраль в периоды:

— с 17:00 до 21:00 на участке КАД (Юг) — Богатырский пр.;

— с 23:00 до 02:00 на участке Богатырский пр. — КАД (Юг)», — говорится в сообщении «МСС».

Именно в эти периоды движение по ЗСД на указанных участках временно может быть перекрыто ради проезда VIP-кортежей.

В «МСС» попросили водителей учитывать этот факт при планировании маршрутов и пользоваться навигационными сервисами с оперативными данными о транспортной ситуации.

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