Вашингтон, 10 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 10 июля, что останется ли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй у власти в сложившихся условиях политического кризиса, зависит от британского народа, сообщает британское агентство Reuters.

DonkeyHotey Тереза Мэй

С таким заявлением он выступил в Белом доме перед отъездом в ЕС, где он посетит, в том числе, Великобританию.

«Решать народу. У меня с ней очень хорошие отношения», — отметил глава Белого дома.

Трамп также указал на то, что бывший мэр Лондона, до недавнего времени занимавший пост главы МИД Соединенного Королевства, Борис Джонсон так же является его другом.

Напомним, 9 июля глава британской дипломатии Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с Терезой Мэй по плану выхода страны из Европейского союза. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова указала на его нежелание оставаться в «этой дырявой шлюпке».

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