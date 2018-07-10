Вена, 10 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) должен предоставлять убежища только тем беженцам, которые прибывают из соседних стран, считает министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль. Об этом он заявил во время совместной с главой министерства обороны пресс-конференции 10 июля, пишет газета Kurier.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

Не должно быть такого, чтобы люди из далеких стран просили убежища в ЕС, заявил министр. Подобная практика становится стимулом для контрабандистов, которые зарабатывают деньги, перевозя нелегальных мигрантов со всего света на территорию ЕС.

По мнению Кикля, его позиция не противоречит Женевской конвенции о беженцах: «Я не вижу нигде в этом тексте, что Европа также должна нести ответственность за заявления о предоставлении убежища людям из регионов, находящихся за тысячи километров от нас».

Пресс-конференция была посвящена совещанию экспертов по вопросу военно-гражданского сотрудничества для решения задач политики безопасности, в том числе защиты внешней границы ЕС.