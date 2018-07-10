Москва, 10 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Московский ЦСКА может продать защитника Марио Фернандеса не менее чем за €20 млн. Об этом сообщает Football Espana.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

По информации издания, «Валенсия» сделала запрос в ЦСКА относительно Фернандеса. Однако высокая цена за футболиста может заставить испанский клуб переключиться на других игроков.

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Ранее сообщалось, что к Фернандесу проявляют интерес «Валенсия», а также миланский «Интер».

Напомним, в 2012 году Фернандес стал игроком ЦСКА, в составе которого стал трёхкратным чемпионом России.

В составе сборной России на чемпионате мира Фернандес сыграл в пяти матчах и забил один гол — в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале мундиаля.

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