Москва, 10 июля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Работа мобильного приложения банка ВТБ временно недоступна из-за сбоя, сообщает 10 июля портал Banki.ru.

Сбой приложения

«При входе в мобильный банк ВТБ возможны ошибки из-за технического сбоя», — сообщили в кол-центре.

Уточняется, что восстановить работу приложения планируется до 15:00 по московскому времени. В настоящее время при входе появляется надпись «Система временно недоступна».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в социальных сетях появились жалобы на работу сервиса «ВТБ-Онлайн», а также неполадки при использовании карт и банкоматов, однако в самом банке эту информацию опровергли.

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