Ярославль, 10 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Обслуживание транспортных карт в Ярославской области может быть передано корпорации «Ростех». Это следует из письма мэрии Ярославля в адрес депутатов муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

В настоящее время транспортные карты обслуживает государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Яроблтранском». Это весьма невыгодно для муниципальных транспортных предприятий, получающих компенсации за перевозку льготников с опозданием и комиссией в 7,5%. Система была создана при предыдущем губернаторе области Сергее Ястребове и навязана городским властям и транспортным предприятиям.

Сейчас региональные и муниципальные власти готовят очередную реформу, заверяя, что недостатки существующей системы будут преодолены.

В рамках реализации концессии между Правительством Ярославской области и корпорации «Ростех», создана рабочая группа «Интеллектуальная транспортная система». Рабочей группой осуществляется проработка проекта создания единой транспортной карты, которая предполагает полностью электронный формат оплаты проезда и оцифровку контроля движения транспорта. Проект и технико-финансовая модель концессионного соглашения готовы, начало реализации проектов концессии планируется с 01.01.2019 г. При этом, комиссия оператора единой транспортной карты составит 3% и данные расходы возьмет на себя Правительство Ярославской области», — говорится в письме департамента городского хозяйства мэрии Ярославля в адрес председателя муниципалитета Артура Ефремова.

Судя по тексту письма, «интеллектуальная транспортная система» может стать частью проекта «Умный город», который «Ростех» планирует реализовать в Ярославской области. Конкретной информации об этом проекте крайне мало. Время от времени в СМИ просачиваются сведения о том, что в рамках «Умного города» может быть осуществлена система управления светофорами, создание платного парковочного пространства и т.д. Однако более точные данные региональное правительство не предоставляет.