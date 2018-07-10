Москва, 10 июля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Рубль укрепляется 10 июля с начала торговой сессии и на данный момент успел закрепиться ниже отметки в 62,50 за доллар. Главными причинами являются снижение пессимистичных настроений на глобальном рынке и растущие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

ИА REGNUM Рубль

«Сырье продолжает дорожать, благодаря ожидаемому недостатку предложения: спад активности в Ливии и Венесуэле, возможная забастовка нефтяников в Норвегии и изоляция Ирана заставляют инвесторов переживать за грядущий дефицит. Данный факт имеет краткосрочное влияние: совсем скоро Россия и Саудовская Аравия должны заполнить образовавшуюся нехватку, после чего котировки могут значительно снизиться», — пояснил эксперт.

На национальную валюту также будут оказывать давление операции Минфина, который планирует приобрести долларов, евро и фунтов на 8,518 трлн рублей за следующие три года. Конверсионные операции станут второй по размеру статьей расхода бюджета, обогнав военные затраты.

«Вполне можно будет увидеть рост рубля до отметки в 62 за доллар в ближайшее время, однако, в долгосрочной перспективе гораздо вероятнее движение в сторону уровня 64 рубля за доллар, особенно учитывая желание правительства РФ не допустить укрепление курса», — полагает. Мурадов.

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