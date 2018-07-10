Барнаул, 10 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Создатели антиэкстремистского мультфильма для подростков, подготовленного для СУ СК РФ по Алтайскому краю, явно перестарались с его содержанием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из мультфильма СУ СК РФ по Алтайскому краю Анимационный видеоролик, направленный на профилактику экстремизма среди молодежи: тот самый мальчик Илья, которого осудили за репосты и лайки в социальных сетях

Следователи пояснили, что подготовили его исключительно с целью профилактики совершения преступлений экстремистского характера в интернете, но журналисты ряда СМИ и комментаторы в социальных сетях небезосновательно сделали вывод: «Алтайский край опять отличился».

Цитата из мультфильма СУ СК РФ по Алтайскому краю Анимационный видеоролик, направленный на профилактику экстремизма среди молодежи, подготовленный СУ СК РФ по Алтайскому краю

Главный герой мультфильма — 16-летний парень Илья.

«Он получил уголовное наказание за то, что активно репостил в социальной сети на своей странице видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или по национальности. И добавлял комментарий: «Так им и надо».

Илья хотел казаться смелым и независимым, заработать уважение сверстников, но оказалось наоборот — потерял авторитет среди здравомыслящих людей и получил уголовное наказание. Эта судимость в будущем закроет парню множество перспектив. Не сможет интересно проводить время со сверстниками, да и просто беззаботно радоваться миру, так как свою юность он проведёт за решёткой», — цитирует содержимое ролика паблик «Барнаул.ФМ».

Цитата из мультфильма СУ СК РФ по Алтайскому краю Анимационный видеоролик, направленный на профилактику экстремизма среди молодежи: тот самый мальчик Илья, которого осудили за репосты и лайки в социальных сетях

Те, кто уже посмотрел этот мультфильм, небезосновательно обратили внимание на то, что, по сути, у детей от созерцания ролика СКР может сложиться впечатление, что в случае репоста последует неизбежная травля сверстниками, потеря перспектив в жизни и уголовное преследование за репосты и лайки в соцсетях.

Помимо проблем с эстетикой, в мультфильме найдены неточности в формулировках уголовного кодекса. В частности, в мультфильме СКР утверждается, что определение экстремизма дается в статье 282 УК РФ. Хотя формально это не так, в статье даже не используется слово «экстремизм»: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Само же юридическое определение экстремизма в России дается Федеральным законом №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, анимационный мультфильм, направленный на профилактику экстремизма среди молодёжи, разместило сегодня, 10 июля, на своём сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю, «исходя из следственной практики». По мнению следователей, большинство преступлений данной категории совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.