Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готовится к празднованию Дня Военно-морского флота России, который в этом году будет отмечаться в воскресенье, 29 июля. Праздничные мероприятия по этому случаю пройдут как на воде, так и на земле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Андреевский флаг на параде в честь Дня ВМФ в 2017 году

«Как и в прошлом году, военно-морской парад будет проходить и на Неве, и на Кронштадском рейде. Первые тренировки военные моряки начнут в ночь на 17 июля, их будет две. Будут и дневные тренировки», — сообщил 10 июля вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Главный военно-морской парад начнется 29 июля у Южной стенки Средней гавани в Кронштадте. Попасть в первые ряды зрителей можно будет только по приглашениям, поэтому в 11:00 в центре Петербурга на Дворцовой площади, а также в петровском парке Кронштадта начнется трансляция парада военных кораблей. Зрители смогут увидеть его на трех огромных экранах.

«К участию в параде привлекаются силы всех четырех флотов и Каспийской флотилии. Участники парада уже практически сосредоточены на акватории Санкт-Петербурга и Кронштадта, за исключением кораблей Северного флота, которые в ближайшие дни прибудут сюда, мы их торжественно встретим», — рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков.

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К Дню ВМФ подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. В 14:00 у Зимнего дворца начнется музыкальная программа, посвященная прошлому и настоящему Военно-морского флота России. Ведущими станут актриса Анна Геллер и народный артист России Николай Буров. Для собравшихся выступят Центральный концертный образцовый оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России, солисты Мариинского театра, Симфонический оркестр Ленобласти «Таврический». На сцену также выйдут музыканты военных оркестров Индии, Китая и Вьетнама, Александр Скляр исполнит фронтовые песни и композиции и кинофильмов.

В 18:00 на празднике выступит Олег Газманов и группа «Эскадрон». В 20:00 зрителей ждет «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого», которые должны заменить собой целый оркестр. Концертная программа завершится в 22:00.

В Кронштадте гала-концерт пройдет на Якорной площади с 20:00 до 23:00, он завершится праздничным фейерверком.

У форта «Константин» 29 июля тоже подготовлена особая программа. С самого утра до 17:00 будут работать развлекательные интерактивные площадки, торжественная церемония открытия праздника состоится на главной площади форта в 10:00, там же будут транслировать на экране парад кораблей. С 12:00 до 13:00 зрителей ждет концерт, а с 13:00 до 14:00 — парад кораблей ВМФ и авиации уже в Кронштадте.

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Музеи также особым образом подготовились к Дню ВМФ. В Музее Суворова 20 июля откроется экспозиция «Помни войну. Героические страницы истории Российского Императорского флота за 200 лет», в Музее истории Кронштадта с 27 июля начнется выставка «На всех парусах» о моряках и тружениках заводов с острова Котлин. 29 июля на один день откроется экспозиция Музея блокады Ленинграда под названием «Балтийцы сражаются. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне», где можно увидеть копии картин художника балтийской эскадры Якова Ромаса.