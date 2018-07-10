Ярославль, 10 июля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля может оставить свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в органах госвласти.

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По сведениям наших источников, глава ушла в отпуск, из которого уже не вернется, все свои вещи из служебного кабинета она уже забрала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самой администрации, в настоящее время обязанности главы исполняет заместитель по благоустройству Татьяна Смурыгина.

Сама Любовь Сурова от каких-либо комментариев этой информации пока отказалась, не подтвердив и не опровергнув ее. В мэрии Ярославля сообщили, что она находится в отпуске. Между тем на традиционном пятничном общегородском совещании в мэрии Ярославля 6 июля Суровой не было, а даме, присутствовавшей вместо нее, мэр города рекомендовал «становиться начальником» и держаться соответственно.

Напомним, администрацию Кировского и Ленинского районов возглавила Любовь Сурова, ранее работавшая заместителем руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области, возглавила в августе 2017 года. Она стала седьмым главой района за неполный год, сменив на этом посту Сергея Лепехина.