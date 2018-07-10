Абакан, 10 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Хакасию накрыла дымовая завеса. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июля, в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, дым от пожаров, действующих в Красноярском крае, в Хакасию принёс северо-восточный ветер.

Minprom19.ru Хакасские специалисты утверждают, что дым от пожаров, действующих в Красноярском крае, в республику принёс северо-восточный ветер

По данным министерства, авиапатрулирование лесов Хакасии подтвердило, что дым идёт из соседних регионов. Уточняется, что авиационный мониторинг южной территории республики длился более трёх часов. Самолет АН-2 кружил над лесами Таштыпского и Аскизского районов Хакасии, где наблюдалось наибольшая концентрация дыма в воздухе.

В Хакасии пожаров не зафиксировано, заверили в минприроды.

«Вчера (9 июля — прим. ИА REGNUM ) в Бирикчульском лесничестве произошло возгорание, всего два часа потребовалось лесным огнеборцам для его тушения. В данный момент осуществляется авиамониторинг территории Хакасии. Кроме того применяется наземная охрана лесов, стоят наблюдательные посты, пожарно-химические станции, лесохозяйственные предприятия обеспечиваются специальной противопожарной техникой. Ведется постоянный космический мониторинг, посредством которого выявляются термоточки», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов.

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По его словам, службы, отвечающие за противопожарную безопасность в лесах Хакасии, находятся в режиме повышенной готовности. Всего в регионе с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 26 лесных пожаров на общей площади 217,5 га.

Что касается Красноярского края, с 22 июня в регионе действует режим ЧС в лесах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, 10 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров на площади 8335 га. В зоне контроля действуют 124 пожара на площади 268 840 га.

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