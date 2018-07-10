Ярославль, 10 июля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Ярославле после оптимизации маршрутной сети и мероприятий по снижению убыточности городского пассажирского транспорта останется 61 маршрут. Такую информацию для депутатов муниципалитета подготовила мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Маршрутки

Мэрия Ярославля подготовила для депутатов — членов рабочей группы информацию о реализации дорожной карты по оптимизации городских транспортных маршрутов. Так, в настоящий момент совместно с АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс» проводятся оперативные мероприятия, направленные на поэтапную оптимизацию существующей маршрутной сети муниципального транспорта. В частности, речь идет о сокращении части существующих маршрутов с наименьшим пассажиропотоком: среди них маршрут № 18к «Торговый переулок — Посёлок Карачиха», № 18м «15 МКР — Московский вокзал», маршрут № 5 «Красная площадь — Осташинское кладбище», маршрут № 4а «Богоявленская площадь — Посёлок Октябрьский».

Освободившиеся подвижные единицы выводят на маршруты с наибольшим пассажиропотоком. В их числе — маршрут № 78 «Торговый переулок — 15 МКР», № 41а «ТРК «Ярославский Вернисаж» — Посёлок Куйбышева», № 76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» — Ярославль Главный», № 33 «ПАТП №1» — Областная больница»

Это, по мнению мэрии, поможет обеспечить рост пассажиропотока и сбора доходов, улучшить качество обслуживания за счет уменьшения интервала на маршрутах социального сектора.

Депутатам напомнили о том, что за счет бюджетных средств осуществляется закупка 14 новых троллейбусов для АО «Яргорэектротранс», решается вопрос о передаче 50 единиц автобусов МАЗ-107 (2010−2011 года) в рамках сотрудничества с Правительством города Москвы.

«Данное мероприятия будет реализовываться после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Совместно с руководством АО «ПАТП-1 г. Ярославля» проработан вопрос о возможности использования данного подвижного состава на новых маршрутах и существующей маршрутной сети», — сказано в докладе.

Вспомнили и о 20 трамвайных вагонах, которые из-за того же Чемпионата мира два раза проехали мимо Ярославля. Теперь срок передачи — август месяц 2018 года.

Кроме того, в мэрии разработана стратегическая модель маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Основная ее цель — выход транспортных предприятий со 100% участием мэрии на уровень самоокупаемости.

Ее планируют достичь с помощью сокращения маршруток, исключения дублирующих маршрутов, организации параллельных (чередующихся) маршрутов троллейбуса и автобуса с «целью усиления надежности работы троллейбусного транспорта при условии отсутствия массового дублирования маршрутной сети». Кроме того, предусматривается организация маршрутов транспорта с регулируемым тарифом и предоставлением льгот.

Всего будет три вида маршрутов: основные с минимальными интервалами движения, социально-важные, связывающие отдаленные от основных магистралей участки города с интервалами до часа, и вспомогательные, обеспечивающие беспересадочность большей части пассажиров. К третьему виду относятся маршруты, сформированные исторически на сегодня, интервалы большие (15−25 минут), возможна работа с нерегулируемым тарифом

Общее количество маршрутов по итогам оптимизации — 61, количество транспортных средств «маршрутных такси» сокращается на 212 единиц (выпуск), что сопоставимо с маршрутной сетью городов ЦФО, имеющих аналогичную с Ярославлем численность населения.

В мэрии отмечают, что общий объем транспортной работы электротранспорта в новой маршрутной сети будет сохранен, этим подтверждается направленность города создавать экологически чистую среду для проживания ярославцев и развивать АО «Яргорэлектротранс».