Улан-Батор, 10 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, в Монголии отметили день Государственного флага. На главной площади столицы Монголии, Улан-Батора, состоялась торжественная церемония с участием президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсуха, спикера парламента Миегомбын Энхболда, министра обороны Нямаагийн Энхболда, членов парламента и правительства Монголии, а также представителей иностранных посольств в Улан-Баторе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рэнцэнгийн Энхболд

В военном параде, посвященном дню государственного флага Монголии, приняли участие около 3000 военнослужащих подразделений национальной обороны.

Парадом командовал командующий военным округом Улан-Батора, заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Раднаабазарын Сухбат, парад принял министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд.

Закон о дне государственного флага был принят в 2008 году. Начиная с 2009 года праздник отмечается 10 июля, за день до официального открытия Национального праздника монголов «Наадам».

Флаг Монголии является национальным символом страны, он был утвержден 12 февраля 1992 года. Полотнище поделено на три равновеликие вертикальные полосы: красного, синего и снова красного цвета. На флаге присутствует изображение государственного символа «Соёмбо» (композиция в форме колонны, в которой в схематическом виде представлена идея происхождения и действий монгольского народа и государства. Она была создана первым монгольским Богдо-гэгэном, выдающимся скульптуром и основателем монгольской портретной живописи Дзанабадзаром 1686 году. Специальный символ соёмбо стал национальным символом Монголии и представлен на флаге).

Голубой цвет символизирует вечное небо страны, красный цвет — цвет огня, пламени, степных костров, напоминающий о победе национально-освободительной революции 1921 года.

Раньше, в период с 1949 по 1992 годы на флаге размещалась еще и пятиконечная звезда. Она была помещена над соёмбо, считалась полярной звездой и символизировала социалистическую ориентацию. После победы в Монголии демократической революции в 1990 году, пятиконечную звезду убрали с флага.