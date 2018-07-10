Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Болельщики сборных Бельгии и Франции в эти часы всё более заметны на улицах Санкт-Петербурга в ожидании матча ½ финала чемпионата мира по футболу. Игра начнется на Крестовском острове в 21:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийский фанат в метро в день полуфинального матча

Корреспондент ИА REGNUM встретил бельгийцев в метро, а затем у фан-зоны на Конюшенной площади и на самом фестивале болельщиков. Там же появились и французские болельщики, которых пока заметно меньше, чем бельгийцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские болельщики полуфинального матча

В отличие от приезжавших ранее в город на Неве «буйных» и зажигательных фанатов из Ирана, Марокко, Аргентины, Бразилии, Нигерии и Коста-Рики, представители двух «старых» западноевропейских стран, команды которых сойдутся в Петербурге, ведут себя очень скромно и спокойно.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийский фанат с ирокезом в цветах флага

Особенно это относится к немногочисленным пока французам. Не слышно ни скандирований, ни песен. Бельгийцы выглядят поинтереснее.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты и волонтер ЧМ

Болельщики сборных Бельгии и Франции мирно общаются между собой, рассматривают достопримечательности, пьют пиво и покупают сувениры.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский и бельгийский болельщики

Напомним, победитель сегодняшнего матча в Петербурге выйдет в финал, где встретится с победителем пары Англия — Хорватия, которая сыграет 11 июля. В Петербурге же 14 июля пройдет матч за третье место на ЧМ-2018.