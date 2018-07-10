Ярославль, 10 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Лидеру ярославского отделения КПРФ на выборах в Ярославскую областную думу Александру Воробьеву в 6 округе будет противостоять однофамилец, выдвинутый партией «Коммунисты России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.

Wikimedia.org Советский предвыборный плакат

Избирательная комиссия заверила списки кандидатов, выдвинутых «Коммунистами России». Ранее в партии заявляли, что в выборах примет участие экс-кандидат на пост президента Максим Сурайкин. Ожидалось, что он и составит конкуренцию Александру Воробьеву.

Но Сурайкина в итоговых списках «Коммунистов России» не оказалось. Вместо него конкурировать с действующим депутатом облдумы будет Роман Юрьевич Воробьев 1987 года рождения, менеджер отдела продаж одной из частных компаний.