Главному ярославскому коммунисту на выборах подложили однофамильца
Ярославль, 10 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Лидеру ярославского отделения КПРФ на выборах в Ярославскую областную думу Александру Воробьеву в 6 округе будет противостоять однофамилец, выдвинутый партией «Коммунисты России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.
Избирательная комиссия заверила списки кандидатов, выдвинутых «Коммунистами России». Ранее в партии заявляли, что в выборах примет участие экс-кандидат на пост президента Максим Сурайкин. Ожидалось, что он и составит конкуренцию Александру Воробьеву.
Но Сурайкина в итоговых списках «Коммунистов России» не оказалось. Вместо него конкурировать с действующим депутатом облдумы будет Роман Юрьевич Воробьев 1987 года рождения, менеджер отдела продаж одной из частных компаний.