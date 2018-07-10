Чита, 10 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Синоптики предупредили о возможном ухудшении паводковой ситуации в терпящем наводнение Забайкалье. Уже завтра, 11 июля, по данным сайта мэрии Читы, в регион вновь придут дожди, а уровень воды в реке Чита поднимется до 340 см.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, цитата из видео Наводнение в Забайкалье

«Управление по делам ГО и ЧС краевого центра предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности», — предупреждают чиновники.

Напомним, затяжные дожди принесли уже немало бед Забайкальскому краю. Вышедшие из берегов реки затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный (Шилкинский район). Одну из самых сложных ночей пережили в ночь на 10 июля жители окраин столицы региона — Читы. По свидетельству очевидцев, большая вода пришла приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях столицы региона.

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Но далеко не все пострадавшие дождались помощи, на личном примере убедившись в верности пословицы про «дело рук утопающих». Между тем ситуация с паводком продолжает оставаться напряжённой: способствовать тому будет циклон из Монголии.

Из официальных сообщений пока сложно сделать вывод о подлинных масштабах наводнения, но губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, облетев Забайкалье 9 июля на вертолете МИ-8 МЧС, отмечает, что самая сложная ситуация сложилась в селе Тунгокочен.

Подробности обо всём, что происходит в регионе, редакция публикует в online-трансляции.

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Несмотря на то, что ранее руководство региона говорило, что оснований для беспокойства в связи с введением режима ЧС в Забайкалье нет, из многочисленных сообщений в социальных сетях можно сделать вывод, что ситуация складывается непростая. Есть вопросы и к действиям спасателей, и к действиям чиновников. К примеру, руководители Читы, как выяснили забайкальские журналисты, находятся в данный момент то ли в отпуске, то ли в командировке.

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О ликвидации последствий подтоплений, вызванных в результате обильных дождей, можно узнать по телефону «горячей линии», открывшейся в региональном управлении МЧС России — 8 (3022) 35-61-61. А на официальном сайте регионального управления ведомства информация о наводнении обновляется крайне скупо: за 10 июля спасатели опубликовали всего дне новости о стихийном бедствии, и это при том, что в регионе объявлен режим ЧС из-за паводка.