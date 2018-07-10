Москва, 10 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандал вокруг хорватского футболиста Домагоя Виды не является тем вопросом, который должны рассматривать в Кремле. Об этом сообщает «Р-спорт».

Fanny Schertzer Домагой Вида

"Это не наш вопрос. Игра была честной ‑ и это главное, здесь сейчас не про политику, здесь про футбол», — сказал Песков.

Он добавил, что сборная России проиграла Хорватии, поэтому нужно поздравить наших футболистов за блестящую игру, а хорватскую команду с прохождением в следующий этап мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появился ролик с участием Виды и бывшего футболиста хорватской сборной Огнена Вукоевича, в котором они прокричали «Слава Украине».

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После инцидента ФИФА оштрафовала Вукоевича, а Виде вынесла предупреждение. Кроме того Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы в сборной.

Однако, несмотря на это, спустя всего несколько суток, Вида снова «отличился», выложив видео, в котором он пьёт пиво и выкрикивает бандеровское приветствие.

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