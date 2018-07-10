Брюссель, 10 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал 10 июля президента США Дональда Трампа ценить союзников Вашингтона в лице ЕС, лучше которых Вашингтону не найти.

European People's Party Дональд Туск и Ангела Меркель

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Дорогой Дональд Трамп. У США нет и не будет союзника лучше, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия и столько же, сколько и Китай», — подчеркнул он.

«Я надеюсь, что у вас нет сомнений относительно того, что это инвестиция в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенность о затратах России и Китая», — заключил он.

Напомним, заявление Туска сделано на фоне подготовки к саммиту лидеров стран-членов НАТО, который пройдет 11−12 июля. Глава Белого дома неоднократно обвинял своих союзников по блоку в том, что те не выполняют взятое на себя обязательство направлять до 2% ВВП на оборону.