Великий Новгород, 10 июля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Новгородской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 18 случаев клещевого боррелиоза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Всего с начала клещевого сезона — с 15 марта 2018 года — в регионе от укусов клещей пострадали 2789 человек, в том числе 738 детей. При этом, как отметили в ведомстве, случаи укусов клещей зарегистрированы во всех районах Новгородской области без исключения, больше всего — при посещении садово-огородных участков.

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Напомним, в 2017 году в Новгородской области активность клещей была ниже, пострадавших — меньше. Всего за год было зарегистрировано восемь случаев энцефалита и 29 заболевших боррелиозом.

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