Киев, 10 июля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Украинцы устроили массовый флешмоб на странице ФИФА в сети Facebook, протестуя таким образом против наказания футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и футбольного функционера этой команды Огнена Вукоевича.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В частности, участники флешмоба ставят одну звездочку (негативная оценка), что обвалило текущий рейтинг страницы почти до минимума, а также пишут националистические лозунги. Состоянием на 10 июля в акции приняли участие порядка 150 тыс. пользователей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Впрочем, есть эксперты, воспринимающие эту инициативу критически.

«Рьяные патриоты побежали ставить дизлайк на страницу FIFA в Facebook. Ставим единичку, кричали они. Как поступит FIFA? Да плевать им. Тоже мне кризис. За то, что футболист сказал фразу с политическим контекстом и была реакция. FIFA, мол, вне политики. Плюс российское лобби сильнее нашего там. Да и везде», — рассуждает политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он подчеркивает, что финансовые показатели FIFA не зависят от дизлайков украинцев.

«Ну для них мы, как для нас акции протестов на Сомали. Пусть хоть кричат, хоть плачут, но нас не волнует. Как смотрели футбол, так и будут смотреть. Это не кризис, друзья», — подчеркивает эксперт.

Близкий к администрации президента Украины политолог Тарас Березовец прокомментировал ситуацию следующим образом:

«ФИФА настолько себя дискредитировала, что для неё политические лозунги болельщиков, подстрекаемых Кремлём и пропаганда на весь мир путинского режима — это в порядке вещей, а всего одна фраза в поддержку Украины — уже «красная карточка» в адрес хорватского футболиста. Это настолько позорно, что само по себе не требует никаких комментариев».

Сегодня, 10 июля, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии и заявил о решении ведомства компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и даже предложить ему работу в ФФУ.

«Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в Спортивный арбитражный суд. Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе», — добавил Павелко.

Президент ФФУ отметил, что никакой политики в националистических лозунгах не видит и будет поднимать этот вопрос на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

ИА REGNUM напоминает, что после матча Россия — Хорватия на чемпионате мира по футболу экс-игроки киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич выразили симпатии Украине, высказав украинские националистические лозунги.

В ФИФА сообщили, что вынесли Виде предупреждение, а Вукоевича исключили из делегации сборной Хорватии на ЧМ в России.