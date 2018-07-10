Воронеж, 10 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Количество муниципальных унитарных предприятий на территории Воронежской области с 2011 года сократилось на 54% — сейчас в регионе действует 152 МУПа. Такие данные на оперативном совещании в правительстве региона 9 июля привел врио руководителя департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Как отмечалось, в последние годы в регионе ведется планомерная работа по оптимизации численности МУПов посредством акционирования, реорганизации, ликвидации предприятий, деятельность которых в данной организационно-правовой форме неэффективна.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Совещание в правительстве Воронежской области

На данный момент наибольшее число муниципальных унитарных предприятий приходится на Воронеж, а также Лискинский, Острогожский, Россошанский районы и Борисоглебский городской округ. При этом даже за последний год эффективность работы этих предприятий выросла: по итогам 2017 года в сравнении с первым полугодием 2017 года на территории региона на 24% сократилось количество убыточных предприятий (с 25 до 19). На начало 2018 года предприятий-банкротов в регионе нет. В то же время, за прошлый год дебиторская задолженность муниципальных предприятий возросла на 27,6 млн рублей, кредиторская — на 89 млн рублей, причем основная доля приходится на МУПы Воронежа.

Врио губернатора Александр Гусев поручил провести анализ дебиторской задолженности по крупным муниципальным предприятиям области.

«Судя по всему схемы по умышленной неуплате долгов перед такими предприятиями существуют. Рост есть, проблема эта существует. Необходим анализ с точки зрения образования, динамики, перспектив взыскания, наших действий по ее сокращению», — сказал глава региона.