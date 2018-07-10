Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге станет бесплатным для автомобилистов во время репетиций Главного военно-морского парада, чтобы разгрузить центр города, передает 10 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Репетиции парада назначены на 22 и 26 июля, сам праздник состоится в воскресенье, 29 июля, в День ВМФ. Впрочем, бесплатным станет проезд только по центральному участку ЗСД и всего на несколько часов.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, с 11:00 до 13:00 в эти дни состоится внеплановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. А 17, 18, 20, 21, 23, 27 и 30 июля разводку этих мостов продлят до 6 утра.

Тренировки наземной части парада на Сенатской площади в Петербурге планируются с 19:30 13 и 20 июля, а 22 и 26 июля репетиции начнутся уже в 10:00.

Чиновники ожидают, что особенно много зрителей столпится в зоне разводки мостов на Дворцовой, Университетской набережных, набережной Кутузова, а также Биржевой площади и у телеэкранов. Поэтому, чтобы защитить людей от угрозы терактов, власти решили закрыть для транспорта Адмиралтейскую набережную, от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, саму Дворцовую набережную, набережную Кутузова от Дворцовой до Литейного моста, Биржевую площадь, Дворцовый проезд и Адмиралтейский проспект. Все эти ограничения будут действовать 22, 26 и 29 июля.

Кроме того, 26 и 29 июля транспортный поток будут отводить с Невского и Московского проспектов, а также Гороховой улицы на набережную Фонтанки, с Лиговского проспекта — на набережную Обводного канала. Будут закрыты въезды на Литейный мост с Пироговской и Арсенальной набережной.

В Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге и Кронштадте, в акватории Невы и в Финского залива, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.