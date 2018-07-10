Симферополь, 10 июля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Чиновников и руководителей крымских муниципалитетов, сорвавших сроки выполнения тендерных процедур по капитальному ремонту дорог, ждёт административное наказание. Об этом 10 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Если мы убедимся, что главы администраций не выполнили свои функциональные обязанности и до сих пор считают, что за них все должны делать другие, предлагаю депутатским корпусам в муниципалитетах-штрафниках наложить взыскания на недобросовестных чиновников», — отметил он, уточнив, что результаты служебного расследования должны быть опубликованы на портале правительства Крыма в ближайшие дни.

По его словам, работа будет длиться до тех пор, пока все документы не будут соответствовать федеральному законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня глава РК с сожалением констатировал, что большинство муниципальных образований полуострова так и не смогло довести сельские дороги до районного уровня обслуживания.

По теме: Аксёнов: крымские муниципалы так и не довели до ума сельские дороги