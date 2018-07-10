Москва, 10 июля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Кража крупной суммы денег произошла в одном из номеров отеля Marriott на Новом Арбате. Об этом сообщает 10 июля РБК.

Кража со взломом в Пасхальную ночь. 1861

Отмечается, что неизвестные 9 июля вскрыли сейф в одном из номеров и похитили более 22 млн рублей в российской национальной валюте и долларах США. Потерпевший обратился в полицию. По сведениям издания, в отеле факт кражи подтверждён не был.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля полицейские Москвы возбудили дело о краже средств у гражданина Великобритании, которого в московском такси угостили кофе, после чего он потерял сознание, а очнулся без денег и личных вещей.

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