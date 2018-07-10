Магнитогорск, Челябинская область, 10 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Магнитогорске вынесен приговор основателю финансовой пирамиды, обманувшему 487 человек. Ущерб превысил 133 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Финансовая пирамида

Потребительский кооператив, учреждённый этим гражданином, работал в 2011—2016 годах. Учредитель принимал от жителей деньги под высокие проценты, не обоснованные финансово. В основном, ему доверились пожилые люди, проживающие в Челябинской и Свердловской областях. Более того, затем этот гражданин легализовал взятые у клиентов деньги. В том числе, оформил на друзей и родственников фиктивные договоры займа. Всего ему удалось «отмыть» около 46 млн рублей.

За отмывание денег и особо крупное мошенничество ему и вынесли приговор. Орджоникдзевский районный суд назначил 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Затем его свобода будет ограничена на полтора года.

Правда, в законную силу приговор пока не вступил.