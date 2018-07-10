Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Проезд по петербургской дамбе закроют в День ВМФ, в воскресенье, 29 июля, из-за проведения Главного военно-морского парада. Об этом сообщил 10 июля вице-губернатор города Александр Говорунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад кораблей в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

По словам чиновника, в прошлом году в день проведения парада наблюдались серьезные проблемы с выездом из Кронштадта во время праздника.

Поэтому принято решение, что в день репетиции парада 22 июля, с 09:00 до 14:00, а также в сам День ВМФ 29 июля, с 07:00 до 17:00, сквозной проезд через Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Кронтшадте будет запрещен в обе стороны, за исключением аккредитованного и общественного транспорта.

КПП установят в северной части КЗС и перед съездом на территорию перегрузочного комплекса «Бронка». Аккредитовать свои личные автомобили могут жители Кронштадтского района через МФЦ, а также предприятия и организации, если транспорт обеспечивает их функционирование в Кронштадтском районе.

Кроме того, 22 и 29 июля будет организовано одностороннее движение по улице Адмирала Грейга от Кронштадтского до Цитадельского шоссе, по Цитадельскому до улицы Зосимова. Таким образом, въехать в Кронштадт можно будет через боковой проезд Кронштадского шоссе, улицу Адмирала Грейга и далее улицу Мартынова.

В это же время будут запрещены остановки и стоянки на проспекте Ленина, улице Мартынова, Советской улице, улице Восстания от площади Рошаля до улицы Зосимова, на Цитадельской дороге. Совсем для транспорта закроют Макаровскую улицу, улицу Комсомола, улицу Карла Маркса и Якорную площадь, так как они расположены слишком близко к месту проведения парада.

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В Главном военно-морском параде, который пройдет на Неве и в Финском заливе, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.