Москва, 10 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Совет по вопросам перспективы развития культурно-познавательного туристского маршрута «Золотое кольцо России» при Министерстве культуры РФ не включил город Таруса Калужской области в маршрут «Золотое кольцо России», сообщает ГТРК «Калуга». Помимо Тарусы, в маршрут не вошли города Серпухов, Галич, Александров и Рязань.

Gtrk-kaluga.ru Памятник Марине Цветаевой в Тарусе

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В настоящее время в сеть туристических маршрутов «Золотое кольцо» по древним русским городам с уникальными памятниками истории и культуры России сейчас входят восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

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Как сообщало ИА REGNUM, сбор заявок от городов, которые хотят войти в туристический маршрут «Золотое кольцо», Министерство культуры России начало с января 2018 года. Планируется, что в маршрут будет включаться не более одного нового города в год. В список городов-претендентов вошли Тула, Углич, Боровск, Таруса и Калуга.

Напомним, Таруса — старинный русский город в Калужской области был основан в ХIII веке. С городом над Окой связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссёров, таких как Марина Цветаева, Константин Паустовский, Николай Заболоцкий, Святослав Рихтер. Ежегодно Тарусу посещают порядка 100 тысяч туристов.