Москва, 10 июля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Для настоящего развития экономики РФ нужен дешёвый кредит, добиться которого можно лишь путём ограничения финансовых спекуляций, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, заявившего, что достичь экономического роста в РФ можно «только путём стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курс правительства

«Он повторяет высказывание президента и ничего более, — отметил Делягин. — Рецепт — это конкретная инструкция, а когда я просто заявляю, что хочу что-то сделать, то это просто благое пожелание. Уже прошли апрель, май и июнь, но правительство не ударило пальцем о палец. У него нет никаких конкретных мер. Если бы были конкретные меры, то Силуанов бы их назвал».

При этом Делягин отметил, что для того, чтобы добиться экономического развития, нужно обеспечивать дешёвый кредит, а для того, чтобы кредит был дёшев, нужно ограничить финансовые спекуляции.

«Помимо разумного протекционизма, ограничения монополизма и коррупции, нужно ограничить финансовые спекуляции, потому что иначе из реального сектора экономики все деньги уйдут на валютный рынок, как это было в 1992 году, — пояснил Делягин. — Ограничить финансовые спекуляции ни Банк России, ни правительство Медведева не может, потому что они все либералы, а либерал — это тот, кто служит финансовым спекулянтам. Они в принципе неспособны обеспечивать развитие. Для них это противоестественно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов 9 июля заявил, что для достижения целей, поставленных президентом РФ, нужно ускорение экономического роста.

«Сделать это можно только путём стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал, — заявил Силуанов. — Сейчас у нас инвестиции составляют порядка 21,5% ВВП. Необходимо довести этот показатель до 25%, с тем чтобы обеспечить достижение планируемых темпов роста. На это сориентированы основные направления бюджетно-налоговой политики».