Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ закрепил право граждан России экономить тепловую энергию. КС РФ 10 июля вынес решение по делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, а также ряда пунктов Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Инициатором этого дела стал житель Подмосковья Сергей Деминец, отстаивающий своё право платить за потребленные коммунальные ресурсы по индивидуальному счётчику, а не по принципу «общего котла».

Многоквартирный дом в Московской области, где живет заявитель, при вводе в эксплуатацию был оснащен коллективным прибором учета тепловой энергии, а во всех квартирах и нежилых помещениях были смонтированы индивидуальные приборы учета тепла. Однако затем некоторые владельцы помещений демонтировали свои счетчики тепла.

В 2016 году управляющая компания сделала перерасчет платы за отопление по показаниям общедомового прибора учета. Потребленную всем домом тепловую энергию «распределили» пропорционально площади помещений и выставили их собственникам новые счета за тепло. Показания исправных счетчиков Сергея Деминца в расчет не принимались, и его коммунальные расходы возросли.

Гражданин обратился в суд, но его требование произвести перерасчет по отоплению с учетом показаний его индивидуального счетчика суды общей юрисдикции отклонили. По мнению заявителя, оспариваемые им нормы ставят права и законные интересы всех собственников дома в зависимость от поведения недобросовестных соседей, не обеспечивших сохранность индивидуального прибора учета тепла. Это позволяет одной части собственников дома неправомерно обогащаться за счет экономных соседей, чрезмерно расходуя тепло.

Рассмотрев дело, Конституционный суд признал, что в этой ситуации, которая возникает и во многих других домах по всей России, из-за одного или нескольких пользователей, снявших или сломавших счетчики, все остальные жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления.

«Это нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс публичных и частных интересов. Соответственно, оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции РФ», — говорится в решении КС РФ.

Суд потребовал от федеральных законодателей «внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию».

Пока этого не сделано, плата за отопление в многоквартирных домах со счетчиками тепла должна приниматься на основании показаний индивидуальных счетчиков для тех, кто обеспечил их сохранность и исправность.

Для помещений, где счетчики сломаны или утрачены, «вместо их показаний необходимо принимать в расчет норматив потребления коммунальной услуги по отоплению», постановил Конституционный суд РФ.

Дело заявителя Сергея Деминца подлежит пересмотру в судах общей юрисдикции.