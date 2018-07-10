Шилка, Забайкальский край, 10 июля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Город Шилка и Шилкинский район стали наиболее пострадавшими от наводнения территориями Забайкалья. Сегодня, 10 июля, мэрия города обнародовала подробности, дающие представление о размере постигшего стихийного бедствия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео очецидцев наводнения в Чите Наводнение в Забайкалье

Напомним, первые новости о накрывшем регион ненастье стали поступать вечером 8 июля. В частности, отмечалось, что из-за проливных дождей вышла из берегов р. Кия, подтопив несколько населенных пунктов, расположенных в русле р. Кия.

«Первый удар стихии обрушился на с. Богомягково. Рано утром поступила информация, что на территории поселения резко начал подниматься уровень воды в реке. В результате чего было полностью затоплено 14 домов. Во второй половине дня вода подошла к городу Шилка. За несколько часов разгула стихии был подтоплен микрорайон железнодорожников, а также десятки домов, находящихся на левом берегу р. Кия, кроме этого, разрушено шесть мостов, один из которых железнодорожный, две водопропускные трубы, размыты дороги, нарушено транспортное сообщение», — говорится в официальном сообщении мэрии Шилки.

После того как в городе был объявлен режим ЧС, глава района Сергей Воробьев сообщил, что в результате наводнения в Шилке полностью затопленными оказались 135 домов, 435 домов — в зоне затопления.

Впоследствии чиновник признал, что это не окончательные цифры, затопленного жилья может быть и больше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день обстановка на р. Кия стабилизируется. Вопрос — надолго ли. По данным синоптиков, в ближайшие дни из Монголии в регион придёт новый циклон с дождями.