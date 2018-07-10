Чита, 10 июля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. У многих жителей Забайкальского края, вынужденных спасаться от наводнения самостоятельно, возникает закономерный вопрос: если наводнение пришло в регион вечером 8 июля, то почему в ночь на 10 июля многим жителям Читы пришлось в спешном порядке спасать себя и свое имущество самостоятельно?

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

По наблюдению одного из жителей Забайкалья Дмитрия Плюхина, и по сей день спасатели и власти предоставляют некорректную информацию о стихийном бедствии.

К примеру, ИА «Чита.Ру» со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщила сегодня, 10 июля, что паводок на реке Читинке не опасен для жилых домов, возможно только подтопление участка улицы Лазо под железнодорожным мостом.

«Да что же вы такое творите, господа сплошные полковники МЧС? Как можно было делать такие уверенные заявления без анализа динамики разлива реки и метеосводок, без прогнозов и исторически сложившейся периодичности наводнений? Люди могли спасти из домов своё имущество, автомобили, подготовиться заранее.

Как же обрыдло это ваше спокойствие и всеобщая погоня за позитивом! К примеру, жители многочисленных ДНТ и ТСН на Каштаке были захвачены врасплох и начали безуспешную борьбу за своё имущество сегодня ночью.

Соседи будили друг друга, просыпались от журчания прибывающей воды сами. Власти проворонили момент, и хорошо, что обошлось без жертв. И только когда воды стало уже местами по пояс — явились эмчеэсники и заявили, что всё плохо».

Кстати, по наблюдению пользователей социальных сетей, после того как наводнение случилось, в МЧС стали исправно присылать уведомления о паводке.

«Вот сегодня в час дня сообщили, что в Чите ожидается подъем воды. Очень своевременно», — делится в соцсетях один из пользователей соцсетей из Каштака.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за затяжных дождей, которые в течение месяца почти ежедневно шли в Забайкалье, реки вышли из берегов и затопили значительную часть территорий региона. Оценить масштаб разрушений, судя по всему, не представляется возможным, поскольку ситуация чуть ли не ежечасно меняется: где-то (как в Шилке) вода уходит, а где-то (с. Тунгокочен) ситуация обостряется.

К примеру, минувшей ночью далеко не все терпящие бедствие читинцы дождались помощи и на личном примере вынуждены были убеждаться в верности пословицы про «дело рук утопающих».

Цитата из видео очевидцев наводнения в Чите Житель Забайкалья пытается спасти тонущий в реке автомобиль

Между тем ситуация с паводком продолжает оставаться напряжённой: в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, затяжные дожди вернутся в регион. Способствовать тому будет циклон из Монголии.