Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Общественный транспорт Санкт-Петербурга будет работать в особом режиме в ночь с 10 на 11 июля в связи с проведением в городе полуфинального матча ЧМ-2018 между командами Франции и Бельгии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 21:00 мск. Точное время его окончания неизвестно, ведь ничьей в этой игре быть не может. На стадионе ожидается максимальное количество зрителей — более 64 тысяч человек.

«Сегодня метрополитен продлевает свою работу до 3 часов ночи в связи с проведением футбольного матча», — сообщила в своем микроблоге пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

На вход станции метро Петербурга будут закрыты в 03:00, на выход — после прибытия на станции последних поездов с пассажирами. Проход на станции будет возможен по проездным билетам и жетонам.

Как и на предыдущих матчах, в режиме шаттлов 125 автобусов петербургского «Пассажиравтотранса» доставят болельщиков в центр и к стадиону от разных станций метро и из аэропорта «Пулково». «Шаттлы маршрута S1 «Аэропорт «Пулково» — пл. Восстания» будут курсировать в круглосуточном режиме <…> до 05:00 11 июля», — отметили в транспортном предприятии.

Кроме того, работа десяти городских автобусных маршрутов будет продлена до четырех часов утра. В список включены маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154.

Наконец, петербургский «Горэлектротранс» сообщил о том, что движение на трамвайных маршрутах вблизи стадиона будет усиливаться за три часа до начала матча и в течение трех часов после финального свистка.

«На подвоз и вывоз болельщиков в усиленном режиме будут работать трамваи №№ 19 и 48, а также дополнительный маршрут № 48А. Эти линии соединяют Яхтенную улицу со станциями метро «Старая Деревня» и «Чёрная речка». Обслуживать пассажиров будут современные трёхсекционные вагоны повышенной вместимости», — пообещали в «Горэлектротрансе».

Напомним, помимо сегодняшнего полуфинала, 14 июля в Петербурге пройдет матч за третье место.