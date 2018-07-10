Ярославль, 10 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Лидер ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов назвал иск о снятии с регистрации партии «заказным». Об этом Виноградов написал на своей странице в Facebook.

Duma.yar.ru Олег Виноградов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, иски подали региональные отделения партий «Коммунисты России» и ЛДПР. Но Виноградов увидел в них одну руку.

Оба иска написаны под копирку, вплоть до запятой, полуграмотным юристом. Все очевидные правовые ошибки в них повторяются. Отличаются только подписи в конце исков. Суть исков проста: не так расставила Партия «ЯБЛОКО» 35 кандидатов в депутаты по территориальным группам. Как говорил Борис Ельцин: «Не так сели». И вот теперь ЛДПР и коммунисты, хотят нас научить, как расставлять кандидатов в списке партии… Участие в этом деле так называемых «коммунистов», постоянно выполняющих заказ власти на травлю КПРФ и партии «ЯБЛОКО» — говорит о многом. Московские варяги и «Единая Россия» давно забыли, что такое честные выборы. Гораздо проще убрать до выборов всех опасных кандидатов и партии и соревноваться со своими дублерами», — поделился своим мнением Олег Виноградов.

Олег Виноградов пишет, что потерял доверие к российскому правосудию, но выразил намерение активно противостоять снятию партии с выборов.